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Beşiktaş'ta derbi öncesi orta saha değişikliği!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 09:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, orta sahada yeniden değişikliğe gidecek.

Beşiktaş'ta derbi öncesi orta saha değişikliği!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, orta sahada yeniden değişikliğe gidecek. Başarılı teknik adam, henüz ilk onbiri netleştirmese de, Galatasaray maçında orta sahada Atiba ile Medel'i yan yana oynatmayı planlıyor.

Evkur Malatyaspor maçında hafif ağrıları olduğu için riske edilmeyen Atiba'yı, derbi onbirine almak isteyen siyah-beyazlı teknik adamın, son kadrodan Oğuzhan'ı yedeğe alabileceği iddia edildi. Atiba ve Medel'in önünde Talisca'yı oynatmak isteyen Şenol Güneş'in, Atiba'nın son sağlık durumuna göre, kadrodaki son kararı vereceği belirtildi.

Caner'in sezonu kapatması nedeniyle Gökhan Gönül'ü derbide oynatacak olan Şenol Güneş, kadronun geri kalan bölümünde değişiklik yapmayacak. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BJK yi darmadağın ederiz.Madara olacaklar
@enimon_kanki :))))BEŞİKTAŞtan 3taneyi yiyince aklın uçmuş senin
@enimon_kanki bu oyunlarıylamı alanyayı hakemle yenen fetocu işin oldukça zor
beyler işi uzatmayın çakın gelin cincona işi bitirin
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