Şenol Güneş'ten Fenerbahçe kararı

Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında önceki hafta Kadıköy’de Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye konuk olduğu maç sırasında yaşanan saha içi ve saha dışı olaylar sebebiyle karşılaşma yarıda kalmıştı. Mücadelenin ikinci yarısında yedek kulübesi önünde tribündeki bir grup Fenerbahçeli taraftarla dialoğa giren Tolga Zengin’i sakinleştirmeye çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasına atılan yabancı bir madde sebebiyle yere düşmüştü. Ev sahibi ekibin taraftarlarından fırlatılan yabancı maddelerin birkaç kez hedefi olması sonrasında kafasında açılma oluşan Güneş’in, başına 5 dikiş atılıp hastaneye kaldırılmıştı.

Kararı gölgelemek istemiyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun dün düzenlediği basın toplantısını takımın izinli olması sebebiyle arkadaşlarıyla birlikte izleyen Şenol Güneş, ikilinin kendisi hakkında sarf ettiği suçlamalarla ilgili olarak harekete geçecek. Konuyu spor camiasındaki dostları ve kulüp yöneticileriyle değerlendiren Güneş’in, pazar günü oynanacak derbi öncesinde Yıldırım ve Mosturoğlu’nun sözlerine yanıt vermek için bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Güneş’in, bugün TFF’den çıkacak sonucu gölgelememek için böyle bir karar aldığı ifade edildi.