SPOR

Beşiktaş'ta mali kongre tarihi belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübünün yıllık olağan ve mali kongre tarihi belli oldu.

Beşiktaş'ta mali kongre tarihi belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, idari ve mali genel kurul toplantısının 6 Mayıs Pazar günü, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak kongre saat 10.00'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

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