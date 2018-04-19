UEFA'dan Adriano sürprizi!

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı, hazırladığı son ankette Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano Correia'ya da yer verdi.

Elde ettiği 5 şampiyonlukla kupayı en çok kazanan takım konumunda bulunan Sevilla'nın geçmişteki şampiyonluk anlarından bir kolaj yapan UEFA, takipçilerine "Sizce UEFA Avrupa Kupası'nı kazanan en iyi Sevillalı futbolcu kimdir?" sorusunu yöneltti.

Seçenekler arasında Ivan Rakitic, Dani Alves ve Jose Antonio Reyes ile Beşiktaşlı Adriano da yer aldı.

Adriano, Sevilla formasıyla 2006 ve 2007 yıllarında kupayı üst üste 2 kez kazanma başarısı göstermişti.