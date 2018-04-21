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FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'ye mi dönüyor? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen basketbolcu Enes Kanter, elinde bavuluyla Türk Hava Yolları İstanbul seferini gösteren bir fotoğrafını "Hazır mısın Türkiye" notuyla paylaştı.

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

MYNET.COM | FETÖ'cü Enes Kanter'den Türkiye paylaşımı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen basketbolcu Enes Kanter ortalığı karıştırdı.

Türk Hava Yolları İstanbul seferini gösteren bir fotoğrafını "Hazır mısın Türkiye" notuyla paylaşan Enes Kanter'i görenler basketbolcunun Türkiye'ye geleceği iddialarını ortaya attı.

Amerika'da NBA takımlarından New York Knicks forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter'in Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu...

Enes Kanter instagram

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Anahtar Kelimeler:
enes kanter FETÖ

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FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

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