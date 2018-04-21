FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

MYNET.COM | FETÖ'cü Enes Kanter'den Türkiye paylaşımı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen basketbolcu Enes Kanter ortalığı karıştırdı.
Türk Hava Yolları İstanbul seferini gösteren bir fotoğrafını "Hazır mısın Türkiye" notuyla paylaşan Enes Kanter'i görenler basketbolcunun Türkiye'ye geleceği iddialarını ortaya attı.
Amerika'da NBA takımlarından New York Knicks forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter'in Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu...
Ali Koç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi açıklaması!
Şenol Güneş'ten derbi sonrası açıklama: Canım değil ama içim acıyor
PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Alişan'dan olay derbi iddiası!
Galatasaraylıları büyüleyen Malene Pedersen için açıklama!
Şenol Güneş taburcu edildi
Dario Cvitanich'in eşi Chechu Bonelli'den olay paylaşım!
Levski Sofia - CSKA Sofia maçında bomba patladı
Slaven Bilic, Eintracht Frankfurt yolcusu
Roma, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Genoa'yı 2-1 yendi
Eintracht Frankfurt Kovac'ın yerine Slaven Bilic'i düşünüyor!
Liverpool Salah'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor
Burak Yılmaz geri dönüyor
İsviçre'de şike depremi!
Eusebio Di Francesco: Cengiz Ünder tek kelime İtalyanca anlamıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum