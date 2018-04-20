Edirne Belediyesi Edirnespor ile Haliliye Belediyespor maçında olaylar çıktı!

Edirne Belediyesi Edirnespor, Mimar Sinan Spor Salonu'nda Haliliye Belediyespor'u konuk etti.

Play-off çeyrek final maçında Edirne Belediyesi Edirnespor, etkili bir oyunla ilk yarıyı 31-29 önde geçti. Taraftar desteğini de arkasına alan Edirne ekibi, Haliliye Belediyespor'u 63-60 yendi.



Karşılaşmanın sonunda olaylar çıktı

Maçın sonunda basketbolcular arasında çıkan tartışma büyüyerek gerginliğe dönüştü.

Bu sırada tribünlerdeki bazı taraftarlar da sahaya pet şişe attı ve bazıları da sahaya inmeye çalıştı. İki takımın teknik heyetleri, sporcular arasındaki itişmeleri ve tartışmaları önlemeye çalışsa da yeterli olamadı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri taraftarların sahaya inmesini engelledi.

Olayların ardından Edirnespor ekibi galibiyetini kutladı.