Kennedy Summers, basketbolcu sevgilisi Jeff Withey tarafından aldatıldı!

Jeff Witney'nin bu tavrı, kulübü Utah Jazz'ı da bir hayli sinirlendirdi.
Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)
Galatasaray Nagatomo'nun bonservisini alıyor!
Ozan Tufan yeni sezonda Pendikspor'a gönderilebilir!
Fatih Terim Başakşehir maçının 11'inde değişikliğe gidecek!
Spor yazarları Akhisarspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen: 'Şenol Güneş TT Stadı'nda final oynamak istiyor'
En güzel 20 futbolcu eşi (sevgilisi)
Robben Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı
Samsunspor Yılmaz Vural'ı TFF'ye şikayet edecek
Çankırıspor maça çıkmayı unuttu, şampiyonluktan oldu
Beşiktaş ve Fenerbahçe Mandzukic'in peşinde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum