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Kennedy Summers, basketbolcu sevgilisi Jeff Withey tarafından aldatıldı!

BASKETBOL HABERLERİ  | 15.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

NBA'de Utah Jazz forması giyen Jeff Withey'nin sevgilisi Kennedy Summers'ı aldattığı ve yerel polisin darp iddialarını da göz önünde bulundurarak soruşturma başlattığı belirtildi.

Jeff Witney'nin bu tavrı, kulübü Utah Jazz'ı da bir hayli sinirlendirdi.

Jeff Withey Kennedy Summers'ı aldattı

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Güzelliğiyle dikkat çeken Summers ise şimdilik sessiz.

Güzelliğiyle dikkat çeken Summers ise şimdilik sessiz.
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Manhattan Beach Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada ise konunun araştırıldığı ve şiddet eylemi ile ilgili ciddi şüpheler olduğu belirtildi.

Manhattan Beach Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada ise konunun araştırıldığı ve şiddet eylemi ile ilgili ciddi şüpheler olduğu belirtildi.
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Özel yaşamıyla sık sık gündeme Jeff Withey, Utah Jazz'da istenmeyen adam ilan edildi.

Özel yaşamıyla sık sık gündeme Jeff Withey, Utah Jazz'da istenmeyen adam ilan edildi.
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Jeff Withey'e kulübün verdiği 2 maç ceza aynı zamanda sert bir uyarı olarak algılandı.

Jeff Withey'e kulübün verdiği 2 maç ceza aynı zamanda sert bir uyarı olarak algılandı.
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Eğer Jeff Withey hayatına çeki düzen vermezse, Jazz kariyeri bu sezon bitiminde sona erebilir.

Eğer Jeff Withey hayatına çeki düzen vermezse, Jazz kariyeri bu sezon bitiminde sona erebilir.
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Kennedy Summers'ın İnstagram fotoğrafları...

Kennedy Summers'ın İnstagram fotoğrafları...
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Anahtar Kelimeler:
Kennedy Summers Jeff Withey

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