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Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nın yabancıları, Eskişehir Basket maçına çıkmama kararı aldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un erkek basketbol takımının yabancı oyuncuları, bugün oynanacak olan Eskişehir Basket maçına çıkmama kararı aldı! Trabzonspor'un yabancı yıldızlarının aldığı bu karar şok etkisi yarattı.

Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nın yabancıları, Eskişehir Basket maçına çıkmama kararı aldı

Trabzonspor Basketbol Takımı'nın yabancı oyuncuları, kulüpten alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bugün saat 15.15'te oynanacak Eskişehir Basket maçına çıkmama kararı aldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Eskişehir Basket ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde yabancı oyuncular Paul Harris, Sarunas Vailiauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green ve Brady Heslip, kulüpten alacakları nedeniyle maça çıkmama kararı aldı.

Trabzonspor'da Türk oyuncular Eskişehir Basket maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkarken, altyapıdan A takıma takviye yapılarak kadro tamamlandı.

Trabzonspor'dan açıklama: Yollarımızı ayıracağız

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Trabzonspor Basketbol Kulübü, oyuncuların kendilerine şantaj yaptığını ve tüm oyuncularla yollarını ayıracaklarını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Trabzonspor Basketbol olarak her zaman oyuncuların emeklerine saygı gösteren bir kulüp olmaya özen gösterdik.

Kontratları gereği alacaklarını FIBA’dan tahsil etme haklarını 1 ay sonra elde edecek olmalarına rağmen bu haklarını Trabzonspor’a karşı bir şantaj unsuru olarak kullanan yabancı oyuncularımızın davranışını sporun amatör ruhuyla bağdaştıramıyoruz.

Maaş ödemelerinde 2 ay geriden gelen kulübümüzün maç öncesi yapılacak kısmi bir ödeme ile birlikte hafta içinde de maaşlarının tamamlanacağı sözüne de olumsuz yanıt veren tüm yabancı oyuncularımızla yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunmaktayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Trabzonspor Basketbol Kulübü

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trabzonspor basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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