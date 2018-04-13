Darüşşafaka EuroCup'ta şampiyon oldu!

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
İki takımın da savunmalarıyla ön plana çıktığı maçın başında dış atışlardan istediği isabetleri bulamayan Darüşşafaka, dördüncü dakikayı 6-4 geride geçti. Ardından Wilbekin, Sant-Ross ve Muhammed Baygül ile üst üste 3 sayılık basketler bulan ve öne geçen Darüşşafaka, 7. dakika içinde skoru 13-9'a getirdi. Kalan bölümde boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan Lokomotiv Kuban'a Kidd, Cummings, Johnson ve Wilbekin ile cevap veren Darüşşafaka, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.
Darüşşafaka, ikinci çeyreğin ilk bölümünde Wilbekin'in hem hücum hem de savunmada sergilediği etkili performansla 15. dakika içinde farkı 6 sayıya çıkardı: 27-21. Boyalı alandan skor üretemeyen ve dış atışlara kalan Darüşşafaka karşısında pota altını Qvale ile iyi kullanan Lokomotiv Kuban, çeyreğin bitimine 46 saniye kala beraberliği sağladı: 33-33. Ardından Wilbekin ve Kartal Özmızrak ile 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe basketler bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 39-33 önde gitti.
İkinci yarının başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Etkili savunmasıyla rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen Darüşşafaka, 8-0'lık seri yakalayarak 27. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 49-37. Lokomotiv Kuban, Ragland'ın üst üste kaydettiği 7 sayıyla 29. dakikada farkı 5'e indirdi: 49-44. Kalan bölümde Wilbekin ile serbest atış çizgisinden arka arkaya sayılar bulan Darüşşafaka, final periyoduna 10 sayılık avantajla (55-45) girdi.
Son çeyreğin ilk 5 dakikasında iki takım da sadece 3'er sayı bulurken, 35. dakika Darüşşafaka'nın 58-48 üstünlüğüyle geçildi. Babb, Ragland ve Qvale'nin sayılarıyla 6-0'lık seri yapan Lokomotiv Kuban, 38. dakikada farkı 4'e düşürdü: 58-54. Son 2 dakikaya Wilbekin'ın 3 sayılık basketiyle 61-54 önde giren Darüşşafaka, son anlarda hata yapmadı ve karşılaşmayı 67-59 kazandı.
Darüşşafaka, bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa kupasını müzesine götürdü.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)
Darüşşafaka: Wilbekin 28, Sant-Ross 8, Okben Ulubay, Johnson 8, Eric 2, Furkan Aldemir 3, Muhammed Baygül 3, Kidd 2, Cummings 10, Kartal Özmızrak 3, Doğuş Özdemiroğlu
Lokomotiv Kuban: Ragland 18, Kulagin 8, Collins 8, Antipov 2, Elegar 2, Lacey 6, Khvostov, Qvale 12, Ivlev, Babb 3, Ilnitskiy, Baburin
1. Periyot: 21-17
Devre: 39-33
3. Periyot: 55-45
ŞAMPİYONLUKTAN NOTLAR
ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Darüşşafaka, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alma hakkını da elde etti.
Yeşil-siyahlı ekip, bir sezon aradan sonra Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonunda tekrar mücadele edecek.
Kupa ikinci kez Türkiye'de
Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı unvanını aldı.
Galatasaray, kupada 2015-2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, o dönem farklı formatta oynanan final serisinde ilk maçta 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg takımını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 78-67 mağlup ederek, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.
Türk basketbolunun Avrupa'daki 8. kupası
ULEB Avrupa Kupası'nın sahibi olan Darüşşafaka, Türkiye'ye basketbolda 8. Avrupa kupasını kazandırdı.
Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Doğuş birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.
Blatt'ın kulüp kariyerindeki 3. Avrupa kupası
Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, kulüp kariyerindeki 3. Avrupa kupasını kazandı.
İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile 2014'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Blatt, Rusya'nın Dinamo Saint-Petersburg takımı ile 2005'te İstanbul'da FIBA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.
Blatt, ayrıca Rusya Milli Takımı ile 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
Lokomotiv Kuban bu kez kaybetti
Lokomotiv Kuban, ikinci kez finale yükseldiği ULEB Avrupa Kupası'nda bu kez ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
Rus ekibi, 2012-2013 sezonunda İspanya'nın Uxue Bilbao Basket takımını 75-64 yenerek kupada ilk şampiyonluğunu elde etmişti.
Ivkovic'ten sonra Blatt da iki kupayı kazandı
THY Avrupa Ligi'nin ardından ULEB Avrupa Kupası'nı da kazanan David Blatt, Dusan Ivkovic'in ardından bunu başaran ikinci başantrenör oldu.
Deneyimli başantrenör, 2014'te Maccabi FOX ile THY Avrupa Ligi şampiyonluğa ulaşmıştı.
Ivkovic, Yunan ekibi Olympiakos ile 1997 ve 2012'de THY Avrupa Ligi, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile de 2006'da ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
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