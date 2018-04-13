Elsa Hosk basketbolu bıraktı, modelliğe başladı!

Ünlü model Elsa Hosk'un sporculuk geçmişi bir hayli şaşırttı
Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı
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Dünyaca ünlü Victoria's Secret Modeli Elsa Hosk'un dikkat çekici bir spor geçmişi var...
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İsveçli model Elsa Hosk, şimdiki mesleğini yapmadan önce profesyonel basketbolcuydu.
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Babasının teşviğiyle basketbola başlayan 29 yaşındaki güzel, İsveç'te profesyonel olarak basketbol oynadı.
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Hosk'un kaderi modelliği seçmesiyle birden bire değişti.
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Şu anda Victoria Secret modeli olan sarışın güzel, dünyanın en tanınır modelleri arasına ismini yazdırdı.
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Hosk kariyerinde yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
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"Bir şeyi istediğimde onu elde etmek için sonuna kadar giderim. O alanda en iyisi olmak için uğraşırım.
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Babamın sokağımıza basket potası yapmasını istedim ve her gün orada çalıştım.
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Okulda da basketbol oynuyordum ve arkadaşlarımdan daha fazla çalışırdım. Bu da benim onlardan bir adım öne çıkmama sebep oldu.
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Ondan sonra Stockholm'de Zero-Eights isimli yerde basketbol oynamaya başladım.
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Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı
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Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı
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Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı
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Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı
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Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı
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