Elsa Hosk basketbolu bıraktı, modelliğe başladı!

Ünlü model Elsa Hosk'un sporculuk geçmişi bir hayli şaşırttı

Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı

1 / 15 Dünyaca ünlü Victoria's Secret Modeli Elsa Hosk'un dikkat çekici bir spor geçmişi var...

2 / 15 İsveçli model Elsa Hosk, şimdiki mesleğini yapmadan önce profesyonel basketbolcuydu.

3 / 15 Babasının teşviğiyle basketbola başlayan 29 yaşındaki güzel, İsveç'te profesyonel olarak basketbol oynadı.

4 / 15 Hosk'un kaderi modelliği seçmesiyle birden bire değişti.

5 / 15 Şu anda Victoria Secret modeli olan sarışın güzel, dünyanın en tanınır modelleri arasına ismini yazdırdı.

6 / 15 Hosk kariyerinde yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

7 / 15 "Bir şeyi istediğimde onu elde etmek için sonuna kadar giderim. O alanda en iyisi olmak için uğraşırım.

8 / 15 Babamın sokağımıza basket potası yapmasını istedim ve her gün orada çalıştım.

9 / 15 Okulda da basketbol oynuyordum ve arkadaşlarımdan daha fazla çalışırdım. Bu da benim onlardan bir adım öne çıkmama sebep oldu.

10 / 15 Ondan sonra Stockholm'de Zero-Eights isimli yerde basketbol oynamaya başladım.

11 / 15 Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı

12 / 15 Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı

13 / 15 Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı

14 / 15 Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı