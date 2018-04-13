SPOR

Elsa Hosk basketbolu bıraktı, modelliğe başladı!

BASKETBOL HABERLERİ  | 13.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Dünyanın en başarılı modellerinden biri olan Elsa Hosk'un kariyeri bir hayli ilginç...

Ünlü model Elsa Hosk'un sporculuk geçmişi bir hayli şaşırttı

Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı

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Dünyaca ünlü Victoria's Secret Modeli Elsa Hosk'un dikkat çekici bir spor geçmişi var...

Dünyaca ünlü Victoria's Secret Modeli Elsa Hosk'un dikkat çekici bir spor geçmişi var...
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İsveçli model Elsa Hosk, şimdiki mesleğini yapmadan önce profesyonel basketbolcuydu.

İsveçli model Elsa Hosk, şimdiki mesleğini yapmadan önce profesyonel basketbolcuydu.
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Babasının teşviğiyle basketbola başlayan 29 yaşındaki güzel, İsveç'te profesyonel olarak basketbol oynadı.

Babasının teşviğiyle basketbola başlayan 29 yaşındaki güzel, İsveç'te profesyonel olarak basketbol oynadı.
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Hosk'un kaderi modelliği seçmesiyle birden bire değişti.

Hosk'un kaderi modelliği seçmesiyle birden bire değişti.
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Şu anda Victoria Secret modeli olan sarışın güzel, dünyanın en tanınır modelleri arasına ismini yazdırdı.

Şu anda Victoria Secret modeli olan sarışın güzel, dünyanın en tanınır modelleri arasına ismini yazdırdı.
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Hosk kariyerinde yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

Hosk kariyerinde yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
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"Bir şeyi istediğimde onu elde etmek için sonuna kadar giderim. O alanda en iyisi olmak için uğraşırım.

"Bir şeyi istediğimde onu elde etmek için sonuna kadar giderim. O alanda en iyisi olmak için uğraşırım.
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Babamın sokağımıza basket potası yapmasını istedim ve her gün orada çalıştım.

Babamın sokağımıza basket potası yapmasını istedim ve her gün orada çalıştım.
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Okulda da basketbol oynuyordum ve arkadaşlarımdan daha fazla çalışırdım. Bu da benim onlardan bir adım öne çıkmama sebep oldu.

Okulda da basketbol oynuyordum ve arkadaşlarımdan daha fazla çalışırdım. Bu da benim onlardan bir adım öne çıkmama sebep oldu.
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Ondan sonra Stockholm'de Zero-Eights isimli yerde basketbol oynamaya başladım.

Ondan sonra Stockholm'de Zero-Eights isimli yerde basketbol oynamaya başladım.
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Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı

Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı
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Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı

Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı
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Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı

Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı
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Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı

Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı
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Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı

Elsa Hosk'tan flaş karar! Basketbolu bıraktı, modelliğe başladı
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Elsa Hosk

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