GALATASARAY 90 - 68 REYER VENEZIA



SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Jasmina Juras, Gintaras Vitkauskas, Ventsislav Velikov



GALATASARAY: Epoupa 4, Davis 4, Işıl Alben 2, Dubljevic 14, Petronyte 25, Quigley 37, Tuğba 2, Kobryn 2

REYER VENEZIA: Micovic 9, Bestagno 3, Carangelo 12, Kacerik, Williams 21, De Pretto 5, Ruzickova 4, Dotto 7, Little 2, Walker 5



1. PERİYOT: 25-19 (Galatasaray lehine)

DEVRE: 43-35 (Galatasaray lehine)

3. PERİYOT: 68-47 (Galatasaray lehine)

5 FAULLE ÇIKAN: Epoupa (38.34) (Galatasaray)



Karşılaşmaya Galatasaray, Dubljevic’in üst üste bulduğu sayılarla 4-0 başladı. Petronyte ile pota etkili kullanan sarı-kırmızılılar, Quigley’in de basketleri ile farkı açarak 15-9 yaptı. Daha sonra 8-0’lık seri yakalayan İtalyan ekibi, periyodun bitimine 2 dakika 29 saniye kala Micovic’in üçlüğü ile 17-15 öne geçti. Kalan bölümde Petronyte ile boyalı alandan, Quigley ile de üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar atan Galatasaray, periyodu 25-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda De Pretto’nun üst üste bulduğu 5 sayı ile başlayan Venezia, skoru 25-24’e getirdi. Savunmada rakibinin sayı bulmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, periyodun bitimine 3 dakika 59 saniye kala Petronyte ve Dubljevic’in basketleri skoru 35-30 yaptı. Son bölümde savunmadan kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkan Galatasaray, Quigley’in sayılarıyla devreye 43-35 önde girdi.



Üçüncü periyoda Epoupa’nın dış atıştan bulduğu basketle başlayan sarı-kırmızılılar, farkı çift hanelere çıkardı: 45-35. Daha sonra hücumda ritim bulan Venezia, Ruzickova, Williams ve Carangole’un basketleri skoru 52-46’ya getirdi. Savunmada rakibini durduran Galatasaray, Quigley, Işıl ve Petronyte basketleri ile 14-0’lık seri yaptı ve farkı 20 sayıya çıkardı: 66-46. Son dakikalarda Dubljevic ile serbest atıştan basketler atan sarı-kırmızılılar, periyodu 68-47 üstün tamamladı.

Son periyotta da Quigley’in önderliğinde istediği oyunu sahaya yansıtan ve farkı daha da açan Galatasaray, taraftarının da desteğiyle parkeden 90-68’lik skorla galip ayrıldı. Müsabakanın en skoreri Galatasaray’da 37 sayı ile yıldızlaşan Quigley olurken, Venezia da ise Williams 21 sayı ile takımına katkıda bulundu. Karşılaşmanın rövanşı 18 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00’de İtalya’nın Venezia şehrinde oynayacak. Oradaki maçta averajda üstün olan taraf kupaya uzanacak.