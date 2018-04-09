1 / 15 Anadolu Efes'te pon pon kız olarak dans eden Tuğba İldiz, İşte Benim Stilim programına da katılmıştı.



2 / 15 Fenerbahçe taraftarı olan Tuğba İldiz'in son durağı ise Beşiktaş oldu.



3 / 15 30 yaşındaki dansçı Beşiktaş Kulübü'nin basketbol maçlarında ponpon kız olarak salona çıkacak.



4 / 15 Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla binlerce kişiye ulaşan Tuğba İldiz'in 100 bin takipçisi bulunuyor.



5 / 15 Ajda Pekkan'ın da sahnelerinde dansçı olarak boy gösteren Tuğba İldiz, İşte Benim Stilim adlı yarışmadaki performansıyla da gündem olmuştu.



6 / 15 Tuğba İldiz'in Instagram hesabındaki profil bilgilerinde "Beşiktaş Kartal Kızları" ifadesi dikkat çekti.



7 / 15 İşte İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...



8 / 15 Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu



9 / 15 Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu



10 / 15 Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu



11 / 15 Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu



12 / 15 Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu



13 / 15 Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu



14 / 15 Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

