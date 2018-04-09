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Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

45 dakika önce

Efes Kızı olarak tanınan Tuğba İldiz, dans yeteneğini artık Beşiktaş için sergileyecek.

Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu
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Anadolu Efes'te pon pon kız olarak dans eden Tuğba İldiz, İşte Benim Stilim programına da katılmıştı.

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Fenerbahçe taraftarı olan Tuğba İldiz'in son durağı ise Beşiktaş oldu.

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30 yaşındaki dansçı Beşiktaş Kulübü'nin basketbol maçlarında ponpon kız olarak salona çıkacak.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla binlerce kişiye ulaşan Tuğba İldiz'in 100 bin takipçisi bulunuyor.

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Ajda Pekkan'ın da sahnelerinde dansçı olarak boy gösteren Tuğba İldiz, İşte Benim Stilim adlı yarışmadaki performansıyla da gündem olmuştu.

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Tuğba İldiz'in Instagram hesabındaki profil bilgilerinde "Beşiktaş Kartal Kızları" ifadesi dikkat çekti.

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İşte İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...

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Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

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Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

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Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

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Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

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Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

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Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

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Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

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Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

Anahtar Kelimeler:
Basketbol
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