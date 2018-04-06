David Simon boyu 2 metreden uzun olduğu için Güney Kore'den kovuldu

2016 yılından bu yana Güney Kore Basketbol Ligi takımlarından Anyang'da forma giyen ABD'li pivot David Simon, kariyerini bundan böyle başka bir ülkede sürdürmek durumunda kalacak.



Başarılı basketbolcuyu geçtiğimiz sezon sayı kralı olduğu ligden koparan neden ise bir hayli ilginç. Güney Kore Basketbol Ligi yetkilileri, aldıkları yeni kararla ligde oynayan yabancı oyuncuların boylarının 2 metreden uzun olmasını yasakladı.



Son dönemde popülaritesi düşen ligi daha zevkli bir hâle getirmeyi amaçlayan yetkililer, kısa boylu ve yetenekli oyuncuların transferini teşvik etmek adına bu yönde bir karar aldıklarını belirtti.



Güney Kore'de oynayan 22 ABD'li basketbolcudan 9'unun boyu 2 metrenin üzerindeyken, ekim ayında başlayacak yeni sezonda oynayamayacağı resmen tebliğ edilen ilk isim David Simon oldu. BBC'ye konuşan 35 yaşındaki basketbolcu büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Ligdeki uzun ve kısa boylu oyuncular arasında yetenek olarak büyük farklar yok. Bu karara gerçekten anlam veremiyorum." ifadelerini kullandı.



Güney Kore Basketbol Ligi'nin en uzun basketbolcusu, 2.21 metre boyundaki Ha Seung-jin. Ancak Güney Kore vatandaşı olan 32 yaşındaki pivotun önümüzdeki sezon ligde oynamasında bir sakınca bulunmuyor.

PAYLAŞ