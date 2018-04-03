Mehmet Şanlı'dan müjdeli haber

Türkiye Basketbol Federasyonu başdanışmanı Murat Yosmaoğlu, son dönemde gündeme gelen Mehmet Şanlı hakkında çarpıcı bilgiler verdi.



Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Murat Yosmaoğlu, Mehmet Şanlı hakkında sevinidirici haberler paylaştı.



'Mehmet sadece üç kişi ile bağlantı kuruyor'



"Mehmet Şanlı konusu yeni bir konu değil. Biz çok uzun zamandır takip ediyoruz. Kanunun, yasaların izin vermediği durumlar oldu. Mehmet, Esenboğa havaalanında da kaldı. Mehmet sadece üç kişi ile bağlantı kuruyor."



'Babası ilgilenmiyor'



"Doktorlar tam olarak teşhis koyamadı. Hem Zeki hem Çağlar çok yardım etti, ev tuttular ama evden de ayrıldı. Babası zaten ilgilenmiyor sanırım onunda rahatsızlığı var tam bilemiyorum. "



'İzmir Seferihisar'da kalacağı bir yer bulduk. Belki antrenörlük yapacak'



"Basketbol Federasyonu Mehmet Şanlı'yı sosyal güvence altında aldı. Federasyon ona maaş bağladı. Hastanede emin ellerde olması önemli. Güzel haberler de var. Rehabilitasyon için kalacağı İzmir Seferihisar'da bir yer bulduk. Antrenörlük bile yapabilir ileride. Hidayet Türkoğlu dahil tüm basketbol ailesi yardım etti"

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