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CSKA Moskova kızları fotoğraf çekiminde boy gösterdi

33 dakika önce

Avrupa basketbolunda birçok takım dans ekibine sahip olsa da Rus ekibi CSKA Moskova bu alanda fazlasıyla öne çıkıyor. Ekip en son fotoğraf çekimlerinde boy gösterdi.

CSKA Moskova kızları fotoğraf çekiminde boy gösterdi
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Avrupa basketbolunda birçok takım dans ekibine sahip olsa da Rus ekibi CSKA Moskova bu alanda fazlasıyla öne çıkıyor.

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EuroLeague maçlarında CSKA Moskova dans takımı, bazen karşılaşmanın önüne bile geçebiliyor.

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EuroLeague'de CSKA Moskova, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'a mağlup olsa da dans takımı geceye damga vurmayı başarmıştı.

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CSKA'nın oynanacak play-off'lar öncesi birinci olması kesinleşirken, oyuncuların dışında dans grubu da hazırlıklarını sürdürüyor.

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Nefes kesen CSKA kızları, son olarak çekimlerde boy gösterdi.

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İşte o kareler...

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CSKA Moskova kızları, kapak çekiminde boy gösterdi

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CSKA Moskova kızları, kapak çekiminde boy gösterdi

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CSKA Moskova kızları, kapak çekiminde boy gösterdi

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CSKA Moskova kızları, kapak çekiminde boy gösterdi

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CSKA Moskova kızları, kapak çekiminde boy gösterdi

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CSKA Moskova kızları, kapak çekiminde boy gösterdi

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CSKA Moskova kızları, kapak çekiminde boy gösterdi

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CSKA Moskova kızları, kapak çekiminde boy gösterdi

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Basketbol
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