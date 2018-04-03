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CSKA Moskova kızları fotoğraf çekiminde boy gösterdi
33 dakika önce
Avrupa basketbolunda birçok takım dans ekibine sahip olsa da Rus ekibi CSKA Moskova bu alanda fazlasıyla öne çıkıyor. Ekip en son fotoğraf çekimlerinde boy gösterdi.
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Avrupa basketbolunda birçok takım dans ekibine sahip olsa da Rus ekibi CSKA Moskova bu alanda fazlasıyla öne çıkıyor.
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EuroLeague'de CSKA Moskova, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'a mağlup olsa da dans takımı geceye damga vurmayı başarmıştı.
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