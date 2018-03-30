Mehmet Şanlı için yapılan yardım teklifleri reddedildi

Bir dönem profesyonel olarak basketbol oynayan ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren 23 yaşındaki Şanlı, bir aydır yaşamını Atatürk Havalimanı'nda sürdürüyor.



Bir ay önce ABD'ye gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda evraklarının eksik olması ve biletinin bulunmaması nedeniyle buradan ayrılmayan Şanlı, genellikle a kontuarının içinde uyuyor.



Sabah kalktıktan sonra bir süre ekrandan seferleri takip eden Şanlı, bilet gişelerini dolaşıyor. Buradaki çalışanlara ABD'ye gitmek için gerekli uçak bileti parasının olmadığını ifade ederek, bilet talep eden Şanlı, olumsuz cevap aldıktan sonra terminali dolaşıyor.



Zaman zaman banklarda da oturan Şanlı, günün büyük bölümünü bu alanda geçiriyor.



Çoğunlukla basın mensuplarına konuşmaktan çekinen Şanlı, kendisiyle ilgili medyada çıkan haberleri görmediğini ifade etti. Bir gazetecinin Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kendisinin bu durumuyla ilgili açıklamalarını aktarması üzerine Şanlı'nın sevinç yaşadığı gözlendi.

YARDIM TALEPLERİ REDDEDİLDİ



Öte yandan yemek ihtiyacı havalimanı çalışanları tarafından karşılanan Şanlı ile ilgili çıkan haberler üzerine duyarlı vatandaşların yardım etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.



Havalimanı yetkilileri, vatandaşların bu yöndeki çabasından ve hassasiyetlerinden mutluluk duyduklarını ancak Şanlı'nın ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılandığını, bu yöndeki yardımlara şu an gerek olmadığını bildirdi.