Fenerbahçe'nin ünlü basketbolcusu Nikola Kalinic, sorduğu soruyla Türkiye'deki trafik sorununu herkese sorgulatmayı başardı. Sırp basketbolcu Türkiye'de yollarda yaşadığı deneyimlere dayanarak bir tweet attı ve o soruyu sordu: İngilizce olarak 'Neden Türkiye'de şoförler, yayalardan nefret ediyor?' Etkileşimi yüksek olan tweet'e Türk kullanıcılar ilginç yanıtlar verdi.

Bir kullanıcı bunun eğitimle ilgili olduğunu, Batı toplumlarında çocukların trafik kurallarına hassasiyet konusunda erken yaşlarda eğitildiğini belirtirken Türkiye'de ise birçok kişinin trafik kurallarını ehliyet sınavlarına çalışırken öğrendiğini savundu.



Nikola Kalinic bu tweet'e de bir yanıt vererek: 'Evet ama daha fazla toleranslı olurlarsa daha fazla insan yürümeyi tercih eder, daha az insan otomobil kullanır. Daha az insan otomobil kullanırsa trafik sorunu da olmaz, herkes mutlu olur' diye yazdı.



Konuyla ilgili daha birçok tweet atıldı.



İşte onlardan bazıları:



- Çok fazla GTA oynuyorlar.

- Biz ayrıca trafik işaretlerinden de nefret ediyoruz.

- Kalinic Reis, Türkiye'ye hoş geldin.

- Çünkü Türkiye'de yayalar da şoförlerden nefret ediyor.

- Cevap basit: Çünkü insanlar başkalarına saygı göstermiyor.

- Çünkü yayalar yavaş yürüyor.

- 47 yaşındayım, ben hala bunu anlayamadım. Senin de anlama şansın yok.

- Sıfır saygı, sıfır tolerans, aşırı stres...

- Biz araba sürerken yayalara, yolda yürürken arabalara küfür ederiz.

- Nedeni yok. Türkiye'de şoförler sadece yayalardan değil diğer şoförlerden de nefret ediyor.