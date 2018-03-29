Mehmet Şanlı için Bakan Osman Aşkın Bak'tan açıklama

Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kupa töreni öncesinde konuyla ilgili basın mensuplarının sorusunu cevaplayan Bakan Bak, "Basketbol Federasyonu'muz gerekli çabaları göstermiş. O arkadaşımız takip ettiğimiz kadarıyla tedaviye yanaşmıyor. Bu arkadaşımızla ilgili olarak Sayın Federasyon Başkanımız girişimlerde bulunmuş. Federasyonumuz sporcumuza ev tutmuş, tedavisi için çaba göstermiş. Sporcunun bu desteğe ihtiyacı var. Sporcunun sorunlarıyla alakalı bir durum." diye konuştu.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da basketbolcunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Federasyon olarak bize düşen görevi Bakanlığımızla birlikte her zaman istişare ederek yaptık. Hiç kimsenin görmek istemediği bir tablo. En kısa zamanda buna da bir netice bulunur." ifadelerini kullandı.



Konunun herkesi üzdüğünü anlatan Türkoğlu, "Federasyon olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Bu konu son birkaç günün konusu değil, son 5-6 ayın konusu. Biz 6 ay önce bu arkadaşımızı tekrar havaalanında bulduğumuz zaman gerekli tedbirlerimizi aldık, gerek tedavi olsun gerekse de geçinme anlamında." şeklinde konuştu.



Doktorlar adına konuşmasının doğru olmayacağına dikkati çeken Türkoğlu sözlerini şöyle tamamladı:



"İstenilen tedaviye uymaması, doğal olarak ilaçları zamanlı şekilde kullanmaması hastalığını tetikliyor. Tekrar girişimlerimizi yapacağız. Arkadaşımızın bu tedaviye sahip çıkması ve bu tedavi sürecinde kalması gerekir. Tedaviyi aksattığında tekrar bu noktalara gelecek. Bu noktaya gelmesi bizi üzdü. Tekrar başa dönmüş bulunuyoruz."

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