Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yumruklar konuştu

Galatasaray-Beşiktaş derbisine gölge düştü. Basketbol Yıldız A Takım mücadelesinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş takımları, hakemin düdüğü sonrası büyük bir kavgaya tutuştu.



Hakemler ve teknik ekiplerin araya girmesi de yaşanan kavganın yatışmasını önleyemezken uzun uğraşlar sonrası oyuncular sakinleştirildi.

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