Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yumruklar konuştu
22 Mart 2018 | 22:15
Galatasaray - Beşiktaş Basketbol Yıldız A Takım mücadelesinde istenmeyen olaylar yaşandı. İki takım oyuncuları hakemin çaldığı düdük sonrası birbirlerine girdi.
Galatasaray-Beşiktaş derbisine gölge düştü. Basketbol Yıldız A Takım mücadelesinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş takımları, hakemin düdüğü sonrası büyük bir kavgaya tutuştu.
Hakemler ve teknik ekiplerin araya girmesi de yaşanan kavganın yatışmasını önleyemezken uzun uğraşlar sonrası oyuncular sakinleştirildi.
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