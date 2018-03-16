Diana Taurasi-Penny Taylor çiftinin bebekleri dünyaya geldi

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Yıldız basketbolcular Diana Taurasi-Penny Taylor çiftinin oğlu dünyaya geldi.
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Bebeğe Leo Michael ismi verildi.
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Diana Taurasi-Penny Taylor çifti bir dönem Türkiye'de de forma giymişti.
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İkili Fenerbahçe'de beraber oynamıştı.
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Ayrıca Diana Taurasi, Galatasaray formasıyla da mücadele etmişti.
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Taurasi'nin eski oyuncu Taylor ile evliliği Amerika basınında geniş yer bulmuştu.
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Konu hakkında açıklamada bulunan Taurasi, "Bizim için özel bir şeydi. Bunu sır olarak saklamadık ama bir mesele olmasını da istemedik" dedi.
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Taylor ise, "Güzel bir gün, her şey umduğumuz gibi. İnsanlar birbirini seven iki kişi için mutlu olmasını bekler, tepki gelmeyeceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.
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Penny Taylor'ın Taurasi'yle tanıştıktan sonra kocasını boşadığı da yüksek sesle dile getiriliyor.