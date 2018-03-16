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Diana Taurasi-Penny Taylor çiftinin bebekleri dünyaya geldi

2 saat önce

Bir dönem Türkiye'de forma giyen yıldız basketbolcular Diana Taurasi-Penny Taylor çiftinin oğlu Leo Michael dünyaya geldi.

Diana Taurasi-Penny Taylor çiftinin bebekleri dünyaya geldi
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Yıldız basketbolcular Diana Taurasi-Penny Taylor çiftinin oğlu dünyaya geldi.

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Bebeğe Leo Michael ismi verildi.

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Diana Taurasi-Penny Taylor çifti bir dönem Türkiye'de de forma giymişti.

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İkili Fenerbahçe'de beraber oynamıştı.

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Ayrıca Diana Taurasi, Galatasaray formasıyla da mücadele etmişti.

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Taurasi'nin eski oyuncu Taylor ile evliliği Amerika basınında geniş yer bulmuştu.

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Konu hakkında açıklamada bulunan Taurasi, "Bizim için özel bir şeydi. Bunu sır olarak saklamadık ama bir mesele olmasını da istemedik" dedi.

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Taylor ise, "Güzel bir gün, her şey umduğumuz gibi. İnsanlar birbirini seven iki kişi için mutlu olmasını bekler, tepki gelmeyeceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.

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Penny Taylor'ın Taurasi'yle tanıştıktan sonra kocasını boşadığı da yüksek sesle dile getiriliyor.

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Basketbol
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