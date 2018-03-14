Trabzonsporlu oyunculardan rest: Maça çıkmıyoruz
14 Mart 2018 | 19:33
Futbolda transfer yasağı ile sarsılan Trabzonspor'a bir kötü haber de basketbol takımından geldi. Osiris Eldridge ve Christopher Obekpa, alacaklarının ödenmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını yönetime bildirdi.
Trabzonspor'un Salı günü sabah idmanına Osiris Eldridge ve Christopher Obekpa'nın çıkmaması ve akşam antrenmanına hiçbir oyuncunun katılmamasının ardından oyuncular bugünkü antrenmana da katılmadı.
"PARAMIZ ÖDENMEZSE MAÇA ÇIKMIYORUZ"
Daha önce zaman zaman antrenmanlara katılmayan oyuncular, paralarının ödenmemesi durumunda bu defa maça da çıkmama konusunda kararlı olduklarını belirttiler. Trabzonspor Cumartesi günü kendi sahasında Gaziantep Basketbol ile oynayacak. (Basketfaul)
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