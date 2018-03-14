SPOR

Trabzonsporlu oyunculardan rest: Maça çıkmıyoruz

14 Mart 2018 | 19:33

Futbolda transfer yasağı ile sarsılan Trabzonspor'a bir kötü haber de basketbol takımından geldi. Osiris Eldridge ve Christopher Obekpa, alacaklarının ödenmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını yönetime bildirdi.

Trabzonsporlu oyunculardan rest: Maça çıkmıyoruz

 

Trabzonspor'un Salı günü sabah idmanına Osiris Eldridge ve Christopher Obekpa'nın çıkmaması ve akşam antrenmanına hiçbir oyuncunun katılmamasının ardından oyuncular bugünkü antrenmana da katılmadı.
 
"PARAMIZ ÖDENMEZSE MAÇA ÇIKMIYORUZ"
Daha önce zaman zaman antrenmanlara katılmayan oyuncular, paralarının ödenmemesi durumunda bu defa maça da çıkmama konusunda kararlı olduklarını belirttiler. Trabzonspor Cumartesi günü kendi sahasında Gaziantep Basketbol ile oynayacak. (Basketfaul)
 

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Basketbol
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.