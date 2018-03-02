Real Madrid: 83 - Fenerbahçe Doğuş: 86

Real Madrid, EuroLeague normal sezonunun 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş'u konuk etti.



Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş maça etkili başlayan taraf oldu ve ilk 5 dakikayı 2-14'lük skorlageçti. Kalan bölümlerde ise ev sahibi Real Madrid, özellikle serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla daha etkili gözüken taraf oldu. Bu etki, Real Madrid'in Fenerbahçe Doğuş'u skor olarak da yakalamasına sebep oldu ve ilk çeyrek 20-20 sona erdi.



Fenerbahçe, ikinci çeyreğe de etkili başlayan taraftı ve ilk yarının bitimine 6 dakikadan fazla bir süre kala 27-32 üstünlüğü ele geçirdi. Fakat bu gidişata Real Madrid'in yıldızlarından Doncic 'dur' dedi. Doncic liderliğinde etkisini arttıran Real Madrid, devrenin bitimine 2 dakikadan biraz fazla bir süre kala 39-34 öne geçti.



Hücum fauller nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmanın ilk yarısını 45-40 geride kapattı. Luka Doncic, Real Madrid adına ürettiği 12 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken temsilcimizin en skoreri de 9 sayıyla oynayan Luigi Datome oldu.



Büyük çekişmeye sahne olan 3. çeyrekte Fenerbahçe, Real Madrid'e göre daha etkili olan taraftı ve skor üstünlüğünü periyot sonunda ele geçirdi. 3. periyodun sonunda Fenerbahçe Doğuş, bençe 68-65 üstünlükle gitti.



Son periyotta da başta Sloukas olmak üzere rakibine sahayı dar eden Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'i kendi evinde 86-83 mağlup etti.





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