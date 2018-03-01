Jem Wolfie herkesi büyülüyor

26 yaşındaki Jem Wolfie, Instagram'ın son dönemlerde en çok dikkat çeken isimlerinden biri.

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Herkes onu önce basketbola olan aşkıyla tanıyor sonra ise kıvrımlı vücuduyla. 696 bin takipçili hesabından sık sık paylaşım yapan Wolfie, basket potasında yaptığı hareketlerle herkesin beğenisini topluyor.