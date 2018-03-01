SPOR

Jem Wolfie herkesi büyülüyor

5 saat önce

695 bin takipçili hesabıyla bazen basket topuyla bazen fiziğiyle şov yapan Jem Wolfie, herkesi büyülüyor.

Jem Wolfie herkesi büyülüyor
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Herkesi büyülüyor

26 yaşındaki Jem Wolfie, Instagram'ın son dönemlerde en çok dikkat çeken isimlerinden biri.
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Herkesi büyülüyor

Herkes onu önce basketbola olan aşkıyla tanıyor sonra ise kıvrımlı vücuduyla. 696 bin takipçili hesabından sık sık paylaşım yapan Wolfie, basket potasında yaptığı hareketlerle herkesin beğenisini topluyor.
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Herkesi büyülüyor

Jem Wolfie 17 yaşındayken geçirdiği sakatlık nedeniyle basketboldaki profesyonel hayatını sonlandırmak zorunda kalsa da spora hayranlığı ve yeteneğiyle basketbolu bırakmış değil.
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Herkesi büyülüyor

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Herkesi büyülüyor

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Herkesi büyülüyor

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Herkesi büyülüyor

Anahtar Kelimeler:
Basketbol
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