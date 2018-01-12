Trabzonspor'da Stevir Browning ile yollar ayrıldı
12 Ocak 2018 | 19:51
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol Kulübü, Stevir Browning ile yollarını ayırdı.
Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Kadromuzda yedinci yabancı olarak bulunan Stevie Browning, yeterli süre bulamaması nedeniyle takımımızdan izin istemiş, tarafımızdan uygun görülmüştür. Stevie Browning'e yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımında kendisine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
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