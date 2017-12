Anadolu Efes, Toney Douglas'ı transfer etti

31 yaşındaki oyuncu, guard pozisyonunda görev yapıyor. Auburn Üniversitesi'nde bir yıl okuduktan sonra Florida State Üniversitesi'ne geçen ve buradan 2009 yılında mezun olan Douglas, aynı yıl NBA Draft'inde Los Angeles Lakers takımı tarafından 1. Tur 29. sıradan seçildi. Lakers tarafından takas ile hakları New York Knicks'e geçen Douglas, 2012 yılına kadar burada forma giydi. 2012-13 sezonu başında Houston Rockets'e imza atan Amerikalı oyuncu, sezonu Sacramento Kings'de tamamladı. Bir sezon sonra Golden State Warriors'a geçen Toney Douglas, sezon ortasında Miami Heat'e takas edilirken, 2014-15 sezonunda ilk yurtdışı deneyimi için Çin'in yolunu tuttu ve Jiangsu Dragons takımına transfer oldu. Amerikalı oyuncu bir sezon sonra yine NBA'e geri dönerek Şubat 2015'te New Orleans Pelicans takımı ile sözleşme imzaladı. Temmuz ayı sonunda Pelicans'tan ayrılarak Indiana Pacers takımına geçen Douglas, Ekim ayı sonunda New Orleans'a geri döndü. Geçtiğimiz sezon Ekim ayında Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzalayan Toney Douglas, beş hazırlık maçında görev yaptıktan sonra Cleveland ekibinden ayrıldı ve Memphis Grizzlies takımının başarısı için ter döktü.

Douglas, NCAA'de 2005 yılında Southeastern Konferansı'nda üniversite birinci sınıf en iyi beşine seçilirken, aynı sezonda konferansın en iyi üçüncü beşine adını yazdırdı. 2008 ve 2009 yıllarında Atlantik Coast Konferansı'nın en iyi savunmacı beşine seçilen Amerikalı oyuncu, 2008'de konferansın en iyi üçüncü beşine, 2009'da da en iyi beşine seçildi ve aynı yıl Atlantic Coast Konferansı'nda "Yılın En İyi Savunmacı Oyuncusu" ödülünü aldı.

NBA kariyerinde 385 maça çıkan Toney Douglas, geçtiğimiz sezon Memphis Grizzlies forması ile 24 maçta 16,4 dakika ortalama süre alarak 4,9 sayı, 2,5 ribaunt ve 2,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.