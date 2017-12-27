Galatasaray Odeabank 87 - 68 Hapoel Bank Yahav

Galatasaray, istediği gibi başlayamadığı grup etabını, son 6 maçından 5'ini kazanarak tamamlamış oldu.



Müsabakaya Eliyahu ve Dyson'un basketleriyle etkili başlayan Hapoel Bank Yahav, 2. dakikada 7-0 üstünlük yakaladı. Rakibine Ege Arar ve Hardy'nin sayılarıyla karşılık veren Galatasaray Odeabank, 3. dakikada skoru eşitlemeyi (7-7) başardı. Karşılıklı basketlerle geçen kalan bölümde Eliyahu, Dyson ve Kinsey ile skorer bir oyun ortaya koyan konuk ekip, Hardy ile Taylor'un 3 sayılık basketlerine karşın ilk çeyreği 23-22 önde bitirdi.



İkinci çeyreğe Hopson, Hendrix ve Hardy ile sayılar bularak başlayan sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada 29-25'lik skorla tekrar üstünlük yakaladı. Savunmada iyi bir performans ortaya koyarak rakibinin kolay sayı bulmasını engelleyen Galatasaray Odeabank, Renfroe ve Summers'ın da devreye girmesiyle 17. dakikada farkı 14 sayıya (45-31) çıkardı. Sarı-kırmızılılar, devreyi 47-35 galip durumda kapattı.



Üçüncü çeyreğe başlarken Summers ve Hardy ile sayılar kazanan Galatasaray Odeabank, ardından basit hatalardan üst üste top kayıpları yaparken, İsrail ekibinin hücumdaki düşük yüzdeli oyunu farkın kapanmasını önledi. Pota altını Hendrix ile iyi kullanan sarı-kırmızılı ekip, son periyoda 15 sayı farkla 67-52 üstün girdi.



Hapoel Bank Yahav, son periyotta savunmasını sertleştirirken, hücum fırsatlarını da iyi değerlendirerek 10-2'lik bir seriyle farkı 34. dakikada 7 sayıya kadar indirdi: 69-62. Sonrasında Hardy, Renfroe ve Hendrix'in kritik basketleriyle oyunun kontrolünü tekrar eline alan Galatasaray Odeabank, rakibine 12-2'lik bir seriyle karşılık verip, 37. dakikada farkı bu kez 17 sayıya (81-64) yükseltti. Kalan bölümde rakibine şans tanımayan sarı-kırımızılı ekip, müsabakadan 87-68 galip ayrıldı.



Tribünlerden İsrail'e tepki



Galatasaray Odeabank taraftarları, maç içinde İsrail aleyhine tezahüratlarda bulundu.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul edeceklerini duyurmasıyla başlayan protestolara destek vererek, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük.", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak." tezahüratları yaptı.



Öte yandan, İsrail ekibi için salon çevresinde ve içinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Sinisa Herceg (Hırvatistan), Igor Mitrovski (Makedonya)

Galatasaray Odeabank: Renfroe 12, Hardy 13, Hopson 7, Summer 13, Ege Arar 8, Taylor 7, Emir Preldzic 4, Hendrix 14, Mehmet Yağmur 6, Serkan Aydın 3

Hapoel Bank Yahav: Ohayon, Dyson 12, Kinsey 13, Roberts 7, Eliyahu 12, Omic 2, Halperin 4, Lucas 6, Daye, Perperoglou 8, Timor 2, Elias-Pour 2

1. Periyot: 22-23

Devre: 47-35

3. Periyot: 67-52

5 Faulle çıkan: 39.40 Lucas (Hapoel Bank Yahav)

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