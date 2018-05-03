Atiker Konyaspor galibiyete odaklandı

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 5 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları maça 3 puan için çıkacaklarını, son dakikaya kadar yüksek motivasyon ve konsantrasyonla oynayacaklarını belirtti.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, deplasmanda oynanacak Kardemir Karabükspor maçında avantajın kısmen de olsa kendilerinde olduğunu aktardı.

Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyduklarını ifade eden Baydar, şunları kaydetti:

"Rakibin güçlüsü zayıfı, küçüğü büyüğü olmaz. Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyuyoruz ve her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda rakibimizin önemli takımlardan puan aldığını görüyoruz. Ancak biz de bu ligin önemli takımlarından biriyiz. Rakibimizle kendi açımızdan final niteliği taşıyan bir karşılaşmaya çıkacağız. Üç puan için sahada ter dökeceğiz. Başka bir sonuç düşünmüyoruz. Rehavete kapılmadan son dakikaya kadar yüksek motivasyon ve konsantrasyonla Karabük deplasmanını kazasız atlatmak ve bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz."