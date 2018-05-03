SPOR

Atiker Konyaspor galibiyete odaklandı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 03.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baydar, "Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyuyoruz ve her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz" dedi.

Atiker Konyaspor galibiyete odaklandı

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 5 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları maça 3 puan için çıkacaklarını, son dakikaya kadar yüksek motivasyon ve konsantrasyonla oynayacaklarını belirtti.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, deplasmanda oynanacak Kardemir Karabükspor maçında avantajın kısmen de olsa kendilerinde olduğunu aktardı.

Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyduklarını ifade eden Baydar, şunları kaydetti:

"Rakibin güçlüsü zayıfı, küçüğü büyüğü olmaz. Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyuyoruz ve her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda rakibimizin önemli takımlardan puan aldığını görüyoruz. Ancak biz de bu ligin önemli takımlarından biriyiz. Rakibimizle kendi açımızdan final niteliği taşıyan bir karşılaşmaya çıkacağız. Üç puan için sahada ter dökeceğiz. Başka bir sonuç düşünmüyoruz. Rehavete kapılmadan son dakikaya kadar yüksek motivasyon ve konsantrasyonla Karabük deplasmanını kazasız atlatmak ve bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz."

Baydar, düşme hattındaki diğer takımların aldığı sonuçları takip etmek ve hesap yapmak yerine kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz"

Konyaspor camiasının yapması gereken tek şeyin oynanacak maça odaklanmak olduğuna işaret eden Baydar, şu değerlendirmede bulundu:

"Avantaj kısmen de olsa bizim elimizde. Bunu iyi değerlendirip sezon sonunda camiamızı mutlu etmeyi hedefliyoruz. Karabükspor maçını kazandıktan sonra inşallah Göztepe karşılaşması için hazırlıklarımıza hemen başlayacağız. O maç üzerine konuşmak için çok erken. Önce önümüzdeki kritik karşılaşmayı kazanalım, bir sonraki hafta da 42 bin taraftarımızla final maçına çıkalım. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Kalan maçlarda bize yetecek puanı toplayacaklarına inancımız sonsuz. Birlik olup bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz."

Bu numara ararsa sakın açmayın!Bu numara ararsa sakın açmayın!
Dört parti ittifakta anlaştıDört parti ittifakta anlaştı
İran'dan İsrail'e sert yanıt!İran'dan İsrail'e sert yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Baydar

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Luis Nani'den F.Bahçeliler'i heyecanlandıran paylaşım!

Luis Nani'den F.Bahçeliler'i heyecanlandıran paylaşım!

Futbolcular idmana çıkmak istemedi

Futbolcular idmana çıkmak istemedi

Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in kalması zor

Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in kalması zor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atiker Konyaspor galibiyete odaklandı

Atiker Konyaspor galibiyete odaklandı

Samuel Eto’o iki evini kaybetti

Samuel Eto’o iki evini kaybetti

Sergen Yalçın Eto'o hakkında konuştu

Sergen Yalçın Eto'o hakkında konuştu

Eto'o ortalığı karıştıran harekette bulundu

Eto'o ortalığı karıştıran harekette bulundu

Eto'o'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı haberi 1 Nisan şakası çıktı

Eto'o'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı haberi 1 Nisan şakası çıktı

Samuel Eto’o imza atmadan parayı almış

Samuel Eto’o imza atmadan parayı almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.