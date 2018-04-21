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Samuel Eto’o iki evini kaybetti

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 21.04.2018 14:30 | Son Güncelleme

Son olarak eski takımı Antalyaspor'un taraftarları tarafından büyük bir protesto ile karşılanan ve üzerine sahte dolar atılan Kamerunlu futbolcuya bir şok da İspanya'dan geldi.

Samuel Eto’o iki evini kaybetti

Konyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o için İspanya'dan kötü haber geldi.. 37 yaşındaki forvetin mallarına el konuldu, iki ev açık artırmaya çıkarıldı.

GAYRİMENKUL ŞİRKETİ YATIRIMI

Milliyet’te yer alan habere göre; Real Madrid, Barcelona, Mallorca ve Espanyol gibi takımlarda oynayarak uzun yıllar İspanya'da futbol hayatını sürdüren Kamerunlu golcünün, Bulte 2002 isimli bir gayrımenkul şirketinde faaliyetler gösterdiği öğrenildi

MESALLES İLE DAVALIK OLDU

Bu şirkette eski menajeri Jose Maria Mesalles ile ortaklık yapan Eto'o, sonrasında Mesalles ile mahkemelik oldu, Mesalles futbolcuya dava açtı. Bulte 2002'nin de iflas sürecine girmesiyle birlikte şirketin varlıkları paraya çevrilmeye başladı. Eto'o Mesalles ile olan sorunları yüzünden bu iki evi kaybetti.

EVLER MİLYON EURO DEĞERİNDE

Mallorca Adası'ndaki Son Vida'daki 600 metrekarelik villa için 1.5 milyon euroluk açık artırma bedeli konuldu. İkinci ev olan Mallorca Adası'ndaki Costa d’en Blanes'teki apartman dairesi için ise açık artırma başlama bedeli olarak 226 bin euro tespit edildi.

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Antalyaspor samuel eto konyaspor

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