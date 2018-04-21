Samuel Eto’o iki evini kaybetti

Konyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o için İspanya'dan kötü haber geldi.. 37 yaşındaki forvetin mallarına el konuldu, iki ev açık artırmaya çıkarıldı.
GAYRİMENKUL ŞİRKETİ YATIRIMI
Milliyet’te yer alan habere göre; Real Madrid, Barcelona, Mallorca ve Espanyol gibi takımlarda oynayarak uzun yıllar İspanya'da futbol hayatını sürdüren Kamerunlu golcünün, Bulte 2002 isimli bir gayrımenkul şirketinde faaliyetler gösterdiği öğrenildi
MESALLES İLE DAVALIK OLDU
Bu şirkette eski menajeri Jose Maria Mesalles ile ortaklık yapan Eto'o, sonrasında Mesalles ile mahkemelik oldu, Mesalles futbolcuya dava açtı. Bulte 2002'nin de iflas sürecine girmesiyle birlikte şirketin varlıkları paraya çevrilmeye başladı. Eto'o Mesalles ile olan sorunları yüzünden bu iki evi kaybetti.
EVLER MİLYON EURO DEĞERİNDE
Mallorca Adası'ndaki Son Vida'daki 600 metrekarelik villa için 1.5 milyon euroluk açık artırma bedeli konuldu. İkinci ev olan Mallorca Adası'ndaki Costa d’en Blanes'teki apartman dairesi için ise açık artırma başlama bedeli olarak 226 bin euro tespit edildi.
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