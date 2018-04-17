SPOR

Eto'o ortalığı karıştıran harekette bulundu

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 17.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

Antalyaspor ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma geride kalırken, yıldız futbolcu Samuel Eto'o ile Antalyaspor tribünleri arasında yaşanan olayların yankısı halen devam ediyor.

Eto'o ortalığı karıştıran harekette bulundu

Konyasporlu Samuel Eto'o'nun, Antalyasporlu eski takım arkadaşlarını arayarak akıllarını çeldiği iddiasıyla gerilen ortam, bu kez Kamerunlu yıldızın ortaya çıkan şok görüntüsüyle zirve yaptı. Devre arasında Antalyaspor'dan ayrılarak düşme hattında yer alan Konyaspor'un yolunu tutması sebebiyle Kırmızı-Beyazlı taraftarın büyük tepkisini alan ve sahte dolar fırlatılan Samuel Eto'o'nun devre arasında soyunma odasına giderken taraftara yaptığı hareket bir anda gündemi başka noktaya taşıdı.

Koza TV'de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında, Samuel Eto'o'nun devre arasında Kırmızı-Beyazlı taraftara karşı cinsel organını gösterdiği videonun paylaşılması Kırmızı-Beyazlı camiayı ayağa kaldırdı

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig eto'o Antalyaspor konyaspor

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam hareket çekmekte haklı kardeşim .yok takım arkadaşlarına telefon etmiş yok davet etmiş sen işine baksana küme düşeceksin etonun etini yemiş illa suyunuda istiyor hala eto adından nemalanıyorsun
az bile yapmış eto hani başkan müsvetteniz beşiktaşa çatıyordu eto için ne oldu oh oldu size
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