Eto'o ortalığı karıştıran harekette bulundu

Konyasporlu Samuel Eto'o'nun, Antalyasporlu eski takım arkadaşlarını arayarak akıllarını çeldiği iddiasıyla gerilen ortam, bu kez Kamerunlu yıldızın ortaya çıkan şok görüntüsüyle zirve yaptı. Devre arasında Antalyaspor'dan ayrılarak düşme hattında yer alan Konyaspor'un yolunu tutması sebebiyle Kırmızı-Beyazlı taraftarın büyük tepkisini alan ve sahte dolar fırlatılan Samuel Eto'o'nun devre arasında soyunma odasına giderken taraftara yaptığı hareket bir anda gündemi başka noktaya taşıdı.

Koza TV'de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında, Samuel Eto'o'nun devre arasında Kırmızı-Beyazlı taraftara karşı cinsel organını gösterdiği videonun paylaşılması Kırmızı-Beyazlı camiayı ayağa kaldırdı