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Samuel Eto’o imza atmadan parayı almış
2 saat önce
Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Eto’o’nun Atiker Konyaspor’a transfer sürecini anlattı. Bulut, Eto'o'ya sözleşme teklif etmelerine rağmen, Konyaspor ile anlaştığını söyledi.
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Eto’o’nun Antalyaspor’da forma giydiği süreçte kulübe katkı sağladığına değinen Bulut, şunları söyledi:
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“Eto’o’yu Antalyaspor’a transfer eden menajerler yönetim boşluğunda Konya’ya transfer etti. Biz göreve gelmeden önce Eto’o ve menajeri ile özel görüşmeler yapılmış. Eto’o bizden 2.5 yıl uzatma süresi istedi."
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