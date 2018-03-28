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Samuel Eto’o imza atmadan parayı almış

2 saat önce

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Eto’o’nun Atiker Konyaspor’a transfer sürecini anlattı. Bulut, Eto'o'ya sözleşme teklif etmelerine rağmen, Konyaspor ile anlaştığını söyledi.

Samuel Eto’o imza atmadan parayı almış
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Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Eto’o’nun Atiker Konyaspor’a transfer sürecini anlattı.

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Eto’o’nun Antalyaspor’da forma giydiği süreçte kulübe katkı sağladığına değinen Bulut, şunları söyledi:

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“Eto’o’yu Antalyaspor’a transfer eden menajerler yönetim boşluğunda Konya’ya transfer etti. Biz göreve gelmeden önce Eto’o ve menajeri ile özel görüşmeler yapılmış. Eto’o bizden 2.5 yıl uzatma süresi istedi."

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"Biz de yönetim olarak kendi teklifimizi ilettiğimizde kabul etmedi. Eto’o, 2.5 yıl daha kalmak istiyordu, kabul etmedik."

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"Bu arada Eto’o el sıkışmış, hesabına para yatmış. Eto’o ya çok teşekkür ederiz Antalyaspor’a katkısı oldu, fakat Antalyaspor’a transfer eden ekip, Konya’ya bir şekilde götürmüştür.” (FANATİK)

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Atiker Konyaspor
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