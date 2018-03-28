Samuel Eto’o imza atmadan parayı almış

1 / 5 Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Eto’o’nun Atiker Konyaspor’a transfer sürecini anlattı.



2 / 5 Eto’o’nun Antalyaspor’da forma giydiği süreçte kulübe katkı sağladığına değinen Bulut, şunları söyledi:



3 / 5 “Eto’o’yu Antalyaspor’a transfer eden menajerler yönetim boşluğunda Konya’ya transfer etti. Biz göreve gelmeden önce Eto’o ve menajeri ile özel görüşmeler yapılmış. Eto’o bizden 2.5 yıl uzatma süresi istedi."



4 / 5 "Biz de yönetim olarak kendi teklifimizi ilettiğimizde kabul etmedi. Eto’o, 2.5 yıl daha kalmak istiyordu, kabul etmedik."

