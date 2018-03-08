SPOR

Sergen Yalçın sağlık kontrolünden geçti

08 Mart 2018 | 15:18

Atiker Konyaspor’un yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Sergen Yalçın sağlık kontrolünden geçti

Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor’un sezon sonuna kadar anlaştığı Sergen Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi. Sergen Yalçın’a sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi’nde kardiyoloji, EKG ve rutin kontrolleri yapıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’a hastanede bekleyenler yoğun ilgi gösterdi. Yalçın’ın sağlık kontrolü sırasında güneş gözlüklerini çıkarmaması dikkat çekti.

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