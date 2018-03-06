Sergen Yalçın, Ali Çamdalı'nın takımda kalmasını istiyor



Genç teknik adamın yönetimden ilk isteği ise ortaya çıktı. Konyaspor Yönetimi, geçtiğimiz haftalarda Ali Çamdalı'nın sözleşmesini feshedildiğini açıklamıştı. Ancak Ali Çamdalı'nın Atiker Konyaspor'la olan sözleşmesinin devam ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Sergen Yalçın'ının da Ali Çamdalı'nın takımda kalması gerektiğini ve ona ihtiyacı olduğunu yönetime iletti. Ali Çamdalı'nın affedilerek takımla çalışmalara yeniden başlaması bekleniyor. (FANATİK)

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