Atiker Konyaspor Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından yönetim teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırma kararı aldı. Bu karar resmi olarak açıklandı.



Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulunun kararıyla deneyimli teknik direktör ile yolların ayrıldığını söyledi.



Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından yönetim kurulunun olağanüstü toplandığını aktaran Baydar, "Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Hocamıza bu kararı tebliğ edeceğiz. Bugünden itibaren teknik direktör arayışlarına başlayacağız. Ümit ediyorum ki en kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacaktır. Mehmet Özdilek hocamıza kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." diye konuştu.

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