Konyaspor'dan Mehmetçik'e dev destek!

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Konyaspor-Galatasaray maçında Konyaspor taraftarları, kuzey kale arkası tribününde yaptığı koreografide, Mehmetçik'in Afrin'de tankla PYD/PKK'lı teröristlere bomba atması canlandırıldı.





Koreografinin yapıldığı kuzey tribününe, "Biz aşkı vatan için canını verenlerden öğrendik" yazılı dev pankart asıldı.



Maç başlarken tribünde büyük bir Türk bayrağı ve "Afrin" yazısı yer aldı. Güney tribününde ise "Adımlarınız tüm dünyayı inletsin, Allah sizi iki cihanda aziz eylesin. #ZeytinDalıHarekatı" yazılı pankart açıldı.



Koreografi sırasında tribünlerden "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.