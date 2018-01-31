Volkan Şen resmen Atiker Konyaspor'da

Transferin son günlerini hızlı geçiren Atiker Konyaspor, transfer döneminin son gününde Volkan Şen'i kadrosuna kattı.



Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan ancak burada istediği forma şansını bulamayan Volkan Şen, Atiker Konyaspor ile anlaştı. Bordo-mavili ekipte bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Atiker Konyaspor forması giyecek.



Konyaspor yöneticisi Ahmet Baydar da Volkan Şen transferini doğruladı.



Ahmet Baydar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ara transfer döneminin son gününde Milli Futbolcumuz Volkan Şen’i satın alma opsiyonuyla kiralamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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