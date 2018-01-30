Atiker Konyaspor Volkan Şen'le anlaştı
30 Ocak 2018 | 21:32
Sergen Yalçın'la birlikte Kasımpaşa'ya gideceği konuşulan Volkan Şen, Atiker Konyaspor'la anlaştı. Volkan Şen'in Atiker Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Transferin son günlerini hareketli geçiren Atiker Konyaspor, Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile prensip anlaşmasına vardı.
Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan yeşil beyazlı ekip, Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile de imzaları atma aşamasına geldi.
Volkan Şen ile 1.5 yıllığna prensipte anlaşan Konyaspor'un, yıldız oyuncuyu bu gece yarısı ya da yarın kadrosuna katması bekleniyor.
(DHA)
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