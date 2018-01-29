Adis Jahovic Atiker Konyaspor'da

Adis Jahovic'in yeni takımı Atiker Konyaspor oldu. Göztepe ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Jahovic, Atiker Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Atiker Konyaspor'un, Adis Jahovic ile 2.5 yıllığına anlaştığı belirtildi.



Konuyla ilgili Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve Jahovic transferinin bittiğini duyurdu.



İşte Ahmet Baydar'ın yaptığı açıklama;



Adis Jahovic Atiker Konyaspor'umuzda! Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarında Jahovic ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun...

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