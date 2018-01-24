Atiker Konyaspor'dan Demba Ba atağı
24 Ocak 2018 | 22:52
Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak için uğraştığı Demba Ba için yeni transfer gelişmesi yaşandı. Atiker Konyaspor'un Demba Ba transferinde aşama kaydettiği ve anlaşma sağlandığı takdirde Demba Ba'nın Atiker Konyaspor forması giyeceği belirtildi.
Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Atiker Konyaspor'un Demba Ba transferi için önemli bir noktaya geldiği öğrenildi.
Trabzonspor'dan Rodallega'yı transfer etmek isteyen Atiker Konyaspor, bu girişimden sonuç alamayınca rotayı Senegalli golcüye çevirdi.
Adı Beşiktaş'la da anılan ancak siyah beyazlı kulübün son alternatif olarak düşündüğü Demba Ba'nın menajeri ile Konyaspor yetkililerinin görüşmeleri sürdürdüğü ve bu transferde büyük bir ilerleme kaydedildiği öğrenildi.
Anlaşma sağlanırsa Senegalli oyuncu Konyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.
YORUMLARI GÖR