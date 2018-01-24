Atiker Konyaspor'dan Demba Ba atağı

Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Atiker Konyaspor'un Demba Ba transferi için önemli bir noktaya geldiği öğrenildi.



Trabzonspor'dan Rodallega'yı transfer etmek isteyen Atiker Konyaspor, bu girişimden sonuç alamayınca rotayı Senegalli golcüye çevirdi.



Adı Beşiktaş'la da anılan ancak siyah beyazlı kulübün son alternatif olarak düşündüğü Demba Ba'nın menajeri ile Konyaspor yetkililerinin görüşmeleri sürdürdüğü ve bu transferde büyük bir ilerleme kaydedildiği öğrenildi.

Anlaşma sağlanırsa Senegalli oyuncu Konyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.