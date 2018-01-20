Orkan Çınar: Sabırsızlıkla ilk maçımı bekliyorum

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan imza törenine kulüp başkanı Fatih Yılmaz da katıldı. Yeşil-beyazlı camia için önemli bir transferi gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Bugün kulübümüz için önemli bir transferi gerçekleştirmiş olduk. Ligin ikinci yarısı için, çok değerli, yetenekli bir oyuncu olan Orkan kardeşimizi kulübümüze katmış bulunuyoruz. Kendisinin kulübümüze önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Atiker Konyaspor olarak Orkan'ı aramızda görmekten dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu arada transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan Beşiktaş'a da teşekkür ediyorum. Bu hakikaten önemli bir transferdi. Sayın hocamız da bu transferi çok istedi. Kendisinin yeteneği de belli, kumaşı da belli. Bu yüzden Orkan'ı aramızda görmekten dolayı mutluyuz. İnşallah ikinci yarıda takımımızın önemli taşlarından bir tanesi olacaktır. Kendisine hoş geldin diyor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



ORKAN: "İLK MAÇIMI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Atiker Konyaspor için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Orkan Çınar ise "Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Bana karşı duyduğu güveni hissediyorum. Hocamızla da konuştum. Onun da güvenini aldığım için çok mutluyum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Konyaspor'da olduğum için mutluyum. Umarım bu altı ay her iki taraf için de çok güzel geçer. Elimden geleni yapacağım ve katkıda bulunacağımdan eminim. O yüzden ilk maçımı sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.



Kendisini 6 aylığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Orkan Çınar'ın 17 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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