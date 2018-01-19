Atiker Konyaspor Orkan Çınar transferini açıkladı

Beşiktaş, genç oyuncusu Orkan Çınar'ı Atiker Konyaspor'a kiraladı... Genç futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Konyaspor forması giyecek.



Atiker Konyaspor, Orkan transferini sosyal medya hesabından duyururken, ''Yeni Transferimiz Orkan Çınar'ın lisans işlemleri tamamlandı' paylaşımı yaparken imza töreninin Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.



Beşiktaş'ın sezon başında Gaziantepspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki Orkan, Süper Lig'de şans bulamamış Türkiye Kupası'nda 4, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maçta forma giymişti..

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