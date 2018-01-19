Atiker Konyaspor Orkan Çınar transferini açıkladı
19 Ocak 2018 | 23:05
Beşiktaş'ta bu sezon yeterli forma şansı bulamayan Orkan Çınar Atiker Konyaspor'a transfer oldu. Orkan Çınar, sezon sonuna kadar Atiker Konyaspor'da kiralık olarak forma giyecek. Atiker Konyaspor, bu transferi resmi olarak duyurdu.
Beşiktaş, genç oyuncusu Orkan Çınar'ı Atiker Konyaspor'a kiraladı... Genç futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Konyaspor forması giyecek.
Atiker Konyaspor, Orkan transferini sosyal medya hesabından duyururken, ''Yeni Transferimiz Orkan Çınar'ın lisans işlemleri tamamlandı' paylaşımı yaparken imza töreninin Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.
Beşiktaş'ın sezon başında Gaziantepspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki Orkan, Süper Lig'de şans bulamamış Türkiye Kupası'nda 4, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maçta forma giymişti..
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