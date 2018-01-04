Atiker Konyaspor'dan Robinho açıklaması

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Baydar, Süper Lig’deki hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Baydar, transfer konusunda müjde verdi.



Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Ahmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde;

“Gol yollarındaki sıkıntıyı takviye yaparak çözeceğiz”



Ligin ilk yarısında istediğimiz yerde olamadık, aşağı sıralarda olmak bize üzüntü veriyor. Gol konusunda sorun yaşıyoruz. Bu konuda transfer çalışmalarına başladık. İyi oynuyoruz ama gol atıp sonuç alamıyoruz. Takviye yaparak bu sorunu çözmek istiyoruz.



Robinho ve Yatabare transferi hakkkında



Bizim Robinho ile ilgili ciddi bir görüşmemiz olmadı. Bizim hata yapma lüksümüz yok, bizim Türkiye'yi bilen oyuncularla ilgimiz var. Lig de oynayan oyuncularla görüşüyoruz, takımımız kampta ve yeni transferleri kampa yetiştireceğiz. Yatabare transferi %99 bitmiş durumda. Robinho, için bize net bir teklif gelmedi ve görüşmedik bir ilgimiz olmadı. Ama ilerde ne olur bilmiyorum şu an ilk gündemimizde olan bir oyuncu değil.



“Orkan Çınar büyük ihtimal kiralık olarak katılacak”



Orkan Çınar'la ilgili hocamız Mehmet Özdilek Beşiktaş ile görüşüyor ama transferi bitirdik diyemeyiz. Kişisel düşüncem büyük ihtimal bize kiralık olarak katılacak.

“1-2 oyuncuyla daha yollar ayrılacak”



Bajic, bize dönmek istiyor ama takımı buna izin vermiyor. Udinese kulübü izin vermediği için biz bu transferden vazgeçtik. Ezekiel ile yollar kesinlikle ayrıldı, 1-2 oyuncu ile de yollarımızı ayıracağız. Şu an 1 golcü daha alacağız aslında toplamda 5 veya 6 oyuncu alacağız. Konyaspor taraftarı müsterih olsun 2. yarı Konyaspor olması gereken yerde olacaktır.