Konyaspor'da Nicklas Bendtner sesleri

Forvet hattına transfer hazırlığındaki Konyaspor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.



Bir dönem İngiliz devi Arsenal'de oynayan, 2 sezondur Rosenborg'da forma giyen Nicklas Bendtner'in İstanbul'da görüntülenmesi ve Konyaspor için İstanbul'a geldiği haberi gündeme bomba gibi düştü.



Konya yöneticisi Ahmet Baydar da transferi doğrularken, 29 yaşındaki ünlü golcü için, "Bir görüşme yaptık ancak şu an için çok olumlu gözükmüyor. Tekrar bir görüşme yapacağız" bilgisini paylaştı. (FOTOMAÇ)

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