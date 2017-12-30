Atiker Konyaspor Volkan Şen'le ilgileniyor
30 Aralık 2017 | 14:11
Trabzonspor'daki ikinci döneminde de bekleneni veremeyen Volkan Şen'le Atiker Konyaspor ilgileniyor. Bursaspor'a takasta verilmek istenen Volkan Şen için Atiker Konyaspor'un Trabzonspor'un kapısını çaldığı belirtildi.
Süper Lig’de Trabzonspor forması giyen Volkan Şen’in Konyaspor’a transfer olacağı iddia edildi.
Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Volkan Şen artık geri sayıma geçmiş durumda.
Trabzonspor'un Bursaspor'un 27 yaşındaki sol beki Aziz Behich'in transferinde takasta vermek istediği 30 yaşındaki sağ kanadı Konyaspor'un da istediği öne sürülüyor.
Konyasporlu yetkililerin bordo-mavililerin kapısını çaldığı ve Volkan ile ilgili bilgiler aldığı belirtildi.
(Fotomaç)
YORUMLARI GÖR