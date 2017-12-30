Atiker Konyaspor Volkan Şen'le ilgileniyor

Süper Lig’de Trabzonspor forması giyen Volkan Şen’in Konyaspor’a transfer olacağı iddia edildi.



Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Volkan Şen artık geri sayıma geçmiş durumda.



Trabzonspor'un Bursaspor'un 27 yaşındaki sol beki Aziz Behich'in transferinde takasta vermek istediği 30 yaşındaki sağ kanadı Konyaspor'un da istediği öne sürülüyor.



Konyasporlu yetkililerin bordo-mavililerin kapısını çaldığı ve Volkan ile ilgili bilgiler aldığı belirtildi.

(Fotomaç)