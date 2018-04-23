Hamza Hamzaoğlu: Bu maç bizim maçımız değil

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar." dedi.

Maça iyi başlayamadıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Skor 2-1 olunca biraz umutlandık. Bugün pas yapmamız gerekiyordu, bunu yapamadık. Gücümüz eksik kaldı. Hafta içinde oyuncularımız çok tempolu, coşkulu çalıştılar sanırım. Bir an önce toparlanıp, Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Bugün alamadığız puanları inşallah orada alarak rahatlamak istiyoruz." diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü hakkındaki soru üzerine, "Daha televizyondan izlemedim. Bulunduğumuz yerden o pozisyonu süzmek kolay değil, yorum yapamayacağım. Hakem orada hata yapmış olabilir." ifadelerini kullandı.

Ligde kalacaklarına inandıklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Alt sıralarda iyice puanlar yaklaştı. Hem yukarısı hem aşağısı için zor bir lig yaşıyoruz. Ben takımımıza inanıyorum. Bu maç, bizim maçımız değil. Puan alsaydık ekstra olacaktı. Moral bozmadan önümüzdeki haftaya hazırlanacağız." şeklinde konuştu.