Antalya'da Eto'o'ya şok tepki!

Antalyaspor'dan ayrılıp ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a geçen Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, eski takımıyla oynayacağı Antalya'daki karşılaşma öncesinde protesto edildi.
Antalyasporlu bir grup taraftar, tabutla geldikleri Antalya Stadı önünde temsili cenaze namazı kılıp, Eto'o'ya tepki gösterdi. Taraftarlardan ikisinin din görevlisi kıyafeti giydiği, ikisinin de Konyaspor formalı Eto'o'nun fotoğraflarını taşıdığı görüldü.
Antalyaspor için dua eden taraftarlar, "Konya kümeye" şeklinde slogan attı. Kırmızı-beyazlı taraftarlardan bazıları ise üzerinde Samuel Eto'o'nun olduğu sahne Dolar'ları sahaya attı.
Bu arada 44 golle Antalyaspor tarihinin en golcü ismi durumundaki Eto'o, müsabaka öncesi ısınmak için sahaya çıktığında bir grup Antalyaspor taraftarı protestoda bulundu.
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