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Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...
6 saat önce
Süper Lig’in devre arasında Antalyaspor’dan ayrılarak Konyaspor’un yolunu tutan Samuel Eto’o ile ilgili olarak gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
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Küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Pazar günü Konyaspor’u ağırlayacak Antalyaspor’da Asbaşkan Şefik Öz, Kamerunlu yıldız futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.
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Koza TV’de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında Koray Geçgel’e konuşan Şefik Öz, Samuel Eto’o’nun, kritik maç öncesi Antalyaspor’dan eski takım arkadaşlarını aradığı duyumları geldiğini söyledi.
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