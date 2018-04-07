Karabükspor 1-2 Antalyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.



İlk yarı

12. dakikada Antalyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Diego, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, uzak kale direğinin dibinden filelerle buluştu: 0-1



30. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Hakan Aslantaş ceza sahasına ortaladı. Ön bölümdeki Alican Karadağ'ın kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarı

65. dakikada Antalyaspor'un gelişen atağında, sol kanattan Diego'nun ceza sahasına ortasında Jevtovic topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.



66. dakikada Kardemir Karabükspor'da Stahl, ceza sahası dışından kaleye sert vurdu. Kaleci Boffin'den dönen topu defans uzaklaştırdı.



67. dakikada Kardemir Karabükspor penaltı kazandı. İshak Doğan'ın sol köşeden ceza sahasına ortasında Hakan Özmert'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Koray Gençerler, penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada Ergin Keleş'in kullandığı penaltıda top filelerle buluştu: 1-1



71. dakikada misafir takımın ceza alanında yaşanan karambol sonrasında savunmadan seken topu önünde bulan Osman Çelik, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.



79. dakikada Antalyaspor'un gelişen atağında, Doukara'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Güral'ın vuruşunda, top kalenin yanından auta gitti.



80. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında, Ergin Keleş ceza yayının gerisinden kaleye şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.



83. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Kardemir Karabükspor defansının uzaklaştırmak istediği top, Doukara'da kaldı. Ceza sahasına giren ve kaleci Rybka ile karşı karşıya kalan Doukara'nın pasında topla buluşan Deniz Kadah, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2



90+3. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı kullanan Emre Güral kaleye şutunu çekti. Kaleci Rybka meşin yuvarlığı kornere çeldi.



Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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