Antalyaspor ile yollarını ayıran Samir Nasri'ye doping şoku

1 / 6 Devre arasında Antalyaspor'la yollarını olaylı bir şekilde ayıran Samir Nasri'nin doping nedeniyle futbol sahalarından 1 yıl men edileceği ortaya çıktı.



2 / 6 İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre UEFA Disiplin Komitesi Fransız futbolcunun cezasını yarın açıklayacak. Oyuncuyla yakından ilgilenen Las Palmas kulübü de bu gelişme üzerine transferi askıya almak zorunda kaldı.



3 / 6 Nasri'nin söz konusu doping olayı ise 2016 yılına dayanıyor. O dönem UEFA tarafından 2 yıllık bir cezaya çarptırılan yıldız futbolcu, daha sonra avukatı vasıtasıyla davayı Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşımış ve nihai karar çıkıncaya kadar cezanın ertelenmesini sağlamıştı.



4 / 6 Marca ise CAS'ın geçtiğimiz perşembe günü oyuncuyla ilgili kararını verdiğini ve UEFA'nın uyguladığı 2 yıllık yaptırımı 1 yıla indirdiğini yazdı. Avrupa futbolunun patronunun resmi kararını ise pazartesi günü açıklayacağı öğrenildi.



5 / 6 Antalyaspor'a 2017 yazında Manchester City'den büyük ümitlerle transfer edilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig'de yalnızca 8 maçta forma giyebilirken bu maçlarda da 2 gol 1 asist kaydedebilmişti.

