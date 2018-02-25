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Antalyaspor ile yollarını ayıran Samir Nasri'ye doping şoku
6 saat önce
Antalyaspor'un devre arasında yollarını ayırdığı ve o gün bugündür kendisine kulüp bulamayan Samir Nasri'ye doping şoku... Yıldız futbolcunun UEFA Disiplin Komitesi tarafından 1 yıl sahalardan uzaklaştırılacağı öğrenildi.
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Devre arasında Antalyaspor'la yollarını olaylı bir şekilde ayıran Samir Nasri'nin doping nedeniyle futbol sahalarından 1 yıl men edileceği ortaya çıktı.
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İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre UEFA Disiplin Komitesi Fransız futbolcunun cezasını yarın açıklayacak. Oyuncuyla yakından ilgilenen Las Palmas kulübü de bu gelişme üzerine transferi askıya almak zorunda kaldı.
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Nasri'nin söz konusu doping olayı ise 2016 yılına dayanıyor. O dönem UEFA tarafından 2 yıllık bir cezaya çarptırılan yıldız futbolcu, daha sonra avukatı vasıtasıyla davayı Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşımış ve nihai karar çıkıncaya kadar cezanın ertelenmesini sağlamıştı.
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Marca ise CAS'ın geçtiğimiz perşembe günü oyuncuyla ilgili kararını verdiğini ve UEFA'nın uyguladığı 2 yıllık yaptırımı 1 yıla indirdiğini yazdı. Avrupa futbolunun patronunun resmi kararını ise pazartesi günü açıklayacağı öğrenildi.
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