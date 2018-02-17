Antalyaspor 2-1 Kayserispor / Maç özeti
17 Şubat 2018 | 16:00
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sıkıntılı günler yaşayan Antalyaspor, evinde Kayserispor'u Osmanlıspor'dan transfer edilen Doukara'nın 89. dakikada attığı golle 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor kendi sahasında Kayserispor'u 2-1 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada 60'ta son haftaların formda ismi Emre Güral ev sahibini öne geçirdi: 1-0. 80'de kurt forvet Umut Bulut, bu sezon 12. golünü kaydederek skora denge getirdi: 1-1. 89'da sahne alan yeni transfer Doukara kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getirdi: 2-1.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 24'e yükselterek rahat bir nefes aldı. Kayserispor ise 35 puanda kaldı.
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