Antalyaspor 2-1 Kayserispor / Maç özeti



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor kendi sahasında Kayserispor'u 2-1 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı.



İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada 60'ta son haftaların formda ismi Emre Güral ev sahibini öne geçirdi: 1-0. 80'de kurt forvet Umut Bulut, bu sezon 12. golünü kaydederek skora denge getirdi: 1-1. 89'da sahne alan yeni transfer Doukara kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getirdi: 2-1.



Bu sonuçla Antalyaspor puanını 24'e yükselterek rahat bir nefes aldı. Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

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