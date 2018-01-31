Antalyaspor Samir Nasri'nin sözleşmesini feshetti

Antalyaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala kırmızı-beyazlı kulüp, Samir Nasri ile yollarını ayırdı.



Antalyaspor'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2017-2018 sezonunda transfer ettiğimiz Samir Nasri ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi.



Vainquer uzattı



William Vainqueur ile sözleşme yenilediklerinden bahseden Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, görüşme halinde oldukları 1-2 futbolcuyla anlaşılması halinde sözleşme imzalanacağını belirtti.



Transfer yasağı kalktı



Antalyaspor'da bir dönem forma giyen Giray Kaçar'a borçları nedeniyle gelen transfer yasağının, futbolcuya ödemenin yapılmasıyla kalktığını anlatan Arıcı, takımdaki tüm futbolculara toplam 7 milyon Euro ödeme yaptıklarını vurguladı. Takımda alacağı olan futbolcu bulunmadığına değinen Arıcı, Eto'o'nun transferinden bonservis almadıklarını, yıldız futbolcunun alacağı olan 800 bin Euro'nun kulüplerinde kaldığını belirtti.

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